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Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ilk yarısın 2-0 önde tamamladığı Alanyaspor maçında 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi yorumladı ve hakem kararlarına da değindi

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  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı TV8,5'da değerlendirdi.

     
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "MUSLERA 1 PUAN ALABİLDİ"

    "Büyük kulüpler 11'e 10 oyunu tutabilir. Alanyaspor maçına öyle bir başladı ki zaten bu maçı sabırsızlıkla bekleyen bir Galatasaray vardı. Kırmızı karta kadar çok iyi bir oyun oynadı"

     
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "Bugün program yapmak doğru değil. İki muhteşem kaleci vardı. Muslera'nın ikinci golden sonra ayağına kıramp girdi. O kadar oyunun içindeydi. Muslera ancak 1 puan alabildi."
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "Hafta içi Erden Timur'un açıklamaları artı olarak değil, eksi olarak döndü. Motivasyon önemlidir ama bunu gerginlikle birleştirdiğiniz zaman artı olarak dönmez. Okan Hoca 2-0'a rağmen çok gergindi. Bu federasyonun üzerinde baskı yarattı mı? Bence yarattı"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "CEZAYA GİRMİŞ HAKEMİ VERMEMELİYDİ"

    "Geçen sene Rizespor maçında Ali Palabıyık bayağı bir ceza aldı. Siz cezaya girmiş bir hakemi, en önemli maça veriyorsanız olmaz. Kırmızı kart pozisyonunda orta hakem acele etti"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "Yardımcı hakem müdahale edebilir mi? Evet. Peki yardımcı hakem kim? Adana Demirspor maçında Belhanda topa iki sefer dokundu deyip Adana'nın golünü vermeyerek ceza alan bir hakem"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "İki ceza alan hakemi Galatasaray maçına atıyorsun. Yapay zeka bu iki hakemi gösterse bile sen vermeyeceksin. Hangi akla hizmet ederek bu kadar psikolojik olarak hazır olmayan bir hakemi atıyorsun?"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "RİZE MAÇI HAKEMİN AKLINA GELDİ"

    "İlk yarının sonuna +4 dakika eklendi. Hakem 49. dakika 12. saniye de maçı bitirdi. Neden bitirdi? Çünkü Galatasaray kontra atağa çıkıyordu. Rizespor maçı aklına geldi, orda da Galatasaray uzatma dakikalarında golü atmıştı"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "NELSSON'UN MÜDAHALESİ PENALTI"

    Maçta Alanya'nın lehine net bir penaltı var. Nelsson'un Yusuf'a yaptığı net olarak penaltı. Bugün VAR'sız bir maç oynandı. Allahtan yardımcı hakem Erdem Bayık iyi bir maç yönetti de biraz karşılaşmayı toparladı.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "OKAN BURUK YANLIŞ DEĞİŞİKLİK YAPTI"

    "Okan Buruk sakin kalamadığı için yanlış değişiklikler yaptı. Midtjsö'yü oyuna alması lazımdı. Torreira, Oliveira ve Midyjsö ile orta sahayı rahatlıkla tutabilirdi Galatasaray. Kenarda Emin'i görünce helal olsun Okan dedim. Merkezi üçleyecek ve rakibi kenarlara yönlendirecek sandım. Ama ne yaptı Okan Buruk? Abdülkerim'i sol beke çekti"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "ALANYA'NIN DÖNMESİ TESADÜF DEĞİLDİ"

    "Abdülkerim'in kırmızısı da tartışılır. Bence bu sarı karttı. Maçta oyunu etkileyecek 3 pozisyon vardı. Sacha Boey ve Abdülkerim'in kırmızı kartı"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyon... İlk yarım saat muhteşem bir Galatasaray izledik. Neler yaptı, neler... Ama 2-0'a rağmen Alanya'nın dönmesi tesadüf değildi"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "MUSLERA TOPA YAKINDI"

    "Çok doğru bir kadroyla da sahaya çıktı sarı kırmızılılar ama 10 kişi kaldıktan sonra aynı şey olmadı. Beşiktaş'ta Galatasaray'da Alanyaspor'a karşı 11'e 10 oynamadı. 11'e 9 oynadı. Bu pas oyunudur. Pas yapa yapa bir oyuncunu devre dışı bırakıyor Alanyaspor"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "Benim eski futbolcu Rıdvan olarak gördüğüm Muslera'nın topa en az rakibi kadar yetişme şansı var kırmızı kart pozisyonunda. Farioli, hakemin zayıf noktasını gördü. Ali Palabıyık'ın ne kadar sakin gözükse de gergin olduğunun farkındaydı. Değişikliklerini de ona göre yaptı"

     
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "VAR BAŞARIMIZ YÜZDE 1"

    "Bu gece maç konuşulmayacak. Yarın da öbür gün de konuşulmayacak. Maçtan farklı şeyler konuşulacak hep. VAR'a gidilse ne Abdülkerim'e kırmızı verilecekti ne de Boey'e. Ama Alanyaspor'un da penaltısı verilecekti. VAR konusunda yüzde 95 başarılıyız diyorlar. Ne başarılısı ya yüzde 1 bizim başarı oranımız"
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

    "ALANYA GÜLE OYNAYA GELDİ"

    "Kerem bugün ruhunu verdi ruhunu, sol bek gibi oynadı. Alanya'nın ikinci yarıda en az dört net pozisyonu vardı. Ne Alanyaspor bir yarıda bu kadar pozisyona girebilir ne de bir takım pozisyon verir? Ama sen 11'e 9 oynuyorsun. Herkesi kanatlara çektikten sonra orta sahada iki kişiyle mücadele ediyorsun. Oliveira zaten stoperlerin içine geçmişti. Sonra onu da çıkardı zaten. Alanyaspor güle oynaya Galatasaray ceza sahasına geldi."

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