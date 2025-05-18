Rıdvan Dilmen: İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 86'ya çıkardı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray tarihinde 25. kez zafer yaşadı. Ligde en fazla şampiyon takım olarak yer alan Aslan, aynı zamanda Türkiye'de 5. yıldızı kazanan ilk ekip oldu.

Mücadele sonrasında HT Spor ekranlarındaki özel yayında Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.

İşte Denizli ve Dilmen'in yorumları:

Mustafa Denizli: Galatasaray'ın bu sene gerçekten oynadığı futbolla hak ettiği bir şampiyonluk hiç kimse bunun üzerine bir tartışma yapamaz. Bir bakkal hesabı yapsak sezon başında bu kadrolar birbirine denk miydi? Yakın mıydı güç olarak. Yakında. İki takımın kendi arasında oynadığı maçları baz alırsak... Demek ki ikili arasında 3 puanlık bir fark fakat sezon bittiği zaman şu anda 8 puan ve ciddi bir averaj farkı var. İki takımın futbol açısından birbirinden farklı olduğunu bu karşılaşmada dahil çok net görebilirsiniz. Fenerbahçe kadrosundaki futbolcuların kariyerlerine baktığın zaman hepsi çeşitli ülkelerde şampiyonluk yaşamış ama bir türlü organize olamadılar.

🟡🔴 Şampiyon Galatasaray! 🏆



🎙️ Mustafa Denizli: Galatasaray'ın bu sene oynadığı futbolla gerçekten hak ettiği bir şampiyonluk. Hiç kimse bunun üzerine tartışma bile yapamaz. pic.twitter.com/vrIPrqTxYb — HT Spor (@HTSpor) May 18, 2025

Mustafa Denizli: Rıdvan dedi ki "Ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu son 11 yıldır anlatamadım." Galatasaray da 14 yıl şampiyonluğunu anlatamadı. Büyüklüğünden bir şey kaybetti mi? İslam Çupi'nin yazdığı bir yazıda "Fenerbahçe'nin büyüklüğü şampiyonluğundan gelmez" diyor. Tarihinden gelir. Bu yarışın içerisinde zorlu, kötü, iyi günler yaşıyorlar ama harcanan emeklere şartlar ne olursa olsun destek verilmesi lazım.

🟡🔴 Şampiyon Galatasaray! 🏆



🎙️ Mustafa Denizli: Rıdvan dedi ki "Ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu son 11 yıldır anlatamadım." Galatasaray da 14 yıl şampiyonluğunu anlatamadı. Büyüklüğünden bir şey kaybetti mi? Bu yarışın içerisinde zorlu, kötü, iyi günler yaşıyorlar ama… pic.twitter.com/MAwol3teMp — HT Spor (@HTSpor) May 18, 2025

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor da şampiyon olduğu zaman Fenerbahçe yine ikinci olmuştu ama uzun süre itibariyle şampiyon belliydi. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 3 yıldır Fenerbahçe'nin direkten dönen şampiyonluğu yok. Galatasaray kaçıyor Fenerbahçe kovalıyor. Geçen sene 25. hafta lider oldu Galatasaray Fenerbahçe'ye en azından hiç geçilmedi bu sene ise 3. hafta aldı liderliği yine geçilmedi uzun süre kolay değil bu. Konsantrasyon son derece yüksekti. Özellikle son çeyreğe girdikleri zaman dolu dolu oynayarak hak edilmiş bir şampiyonluk olarak gözüküyor.

🟡🔴 Şampiyon Galatasaray! 🏆



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Konsantrasyon son derece yüksekti. Özellikle son çeyreğe girdikleri zaman dolu dolu oynayarak hak edilmiş bir şampiyonluk olarak gözüküyor. pic.twitter.com/bd1QiGp21Q — HT Spor (@HTSpor) May 18, 2025

Mustafa Denizli: Osimhen'in Galatasaray'a gelişi ortaya haksız bir rekabet çıkarttı. Net bir şekilde Osimhen, takımlar arasındaki puan farkını yaratan belki de en önemli unsur. Gerçekten çok etkili bir futbolcu, Türkiye'ye gelmesi beklenen bir hadise değildi. Napoli'de de şampiyonluk yaşadı orada da büyük pay sahibiydi. Bu sene Galatasaray'da takım içerisindeki arkadaşlarınla olan ilişkisi sahaya koyduğu performans paylaşımcı bir futbolcu. Takım için gerçek bir silah.