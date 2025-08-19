Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar sürüyor!

Sol beke David Jurasek'in ardından yerli bir hamle daha gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz için görüşmelerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, eski oyuncusuyla yaptığı maaş görüşmelerinde belli bir noktaya gelirken kulübü Rangers ile de bonservis görüşmeleri sürüyor.

İskoç ekibi 5 milyon Euro bandından kapıyı açsa da Beşiktaş daha düşük bir bedelle bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Bu sezon Rangers'ta şans bulamayan Rıdvan da dönmeye sıcak bakarken Beşiktaş, transfer döneminin sonuna kadar bu takviyeyi tamamlamayı hedefliyor.

Rıdvan Yılmaz, Rangers'a 2022'de 4 milyon Euro'ya transfer olmuştu.