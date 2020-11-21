Koronavirüs pandemisi sporda etkisini göstermeye devam ediyor. Letonya ekibi Riga FC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif çıkan kişi sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, 2 doktor, 5 antrenör ve 1 futbolcu olmak üzere 13 pozitif vaka daha çıktığını, kulüpteki pozitif sayısının da 29'a yükseldiği ifade edildi.
Letonya temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 14'ü futbolcu olmak üzere 16 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.
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