Vartolu şimdi ne yapacak?

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 78 milyon takipçisi bulunan Rihanna, ürünlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanıtıyor.

YENİ KOLEKSİYONUNU TANITTI

Barbadoslu şarkıcı, 14 Şubat için özel bir iç çamaşırı koleksiyonu tasarladı. Giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dünyasına adım atan Rihanna, önceki gün kırmızı iç çamaşırıyla çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

RIHANNA FERMUARI ÇEKTİ

Rihanna, bu kez yaptığı paylaşımla iç çamaşırının üzerindeki fermuarın dekor olduğunu gösterdi. Ünlü şarkıcının bu paylaşımına beğeni yağdı.

Öte yandan Rihanna, geçtiğimiz günlerde makyajsız halini takipçileriyle paylaşmıştı. Barbadoslu şarkıcı, paylaşımına, "Yılın ilk selfie'si" notunu düşmüştü.