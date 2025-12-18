Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünyadan Rihanna, Mariah Carey konserinde seyirciyle tartıştı - magazin haberleri

        Rihanna, Mariah Carey konserinde seyirciyle tartıştı

        Rihanna, seyirci olarak katıldığı Mariah Carey konserinde oturması söylenince özür dilemek yerine tartışmaya girdi

        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 13:44 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:45
        Seyirciye küfür etti
        Rihanna, Mariah Carey'nin Las Vegas konserinde, bir seyirci tarafından uyarılmasına sert tepki gösterdi.

        Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'taki Park MGM'de bulunan Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Mariah Carey konserinde, Rihanna, ayağa kalkıp dans etti.

        Barbadoslu şarkıcı, koltuklarda oturarak seyredilen konserde, kollarını sallayıp Mariah Carey'ye öpücükler gönderirken, hem arkadakilerin sahneyi görmesini engelledi hem de hareketleriyle dikkat dağıttı.

        Mariah Carey, 'We Belong Together' şarkısını söylerken heyecanlanıp ayakta dans eden Rihanna, arkasındaki bir seyirci tarafından uyarıldı. Seyirci, Rihanna'ya oturmasını söyledi.

        Rihanna, kendisini uyaran kişiden özür dilemek yerine, arkasına dönüp küfrederek seyirciyi tersledi. Ardından da yerine oturmayarak çılgınca dansına devam etti.

        Bu anlar, bir konser seyircisi tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşan kişi; "Mariah Carey'ye hayranlık duyarken Rihanna'ya oturması için bağırma cüretine sahip olmak inanılmaz" diye yazarken, bazıları Rihanna'nın ayağa kalkmasının kaba bir davranış olduğunu söyledi. Bazı hayranları ise Rihanna'nın istediğini yapabilmesi gerektiğini ekledi.

        #Rihanna
        #Mariah Carey
        #konser
        #tartışma
        #kavga
