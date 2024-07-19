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        Haberler Dünyadan Rihanna'nın güzellik markası Paris Olimpiyatları'na sponsor oldu - magazin haberleri

        Rihanna'nın güzellik markası Paris Olimpiyatları'na sponsor oldu

        Milyar dolarlık değere sahip kozmetik markasıyla 2024 Paris Olimpiyatları'na sponsor olan Rihanna, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:12
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        Rihanna, 26 Temmuz'da başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyatları'nın hemen öncesinde güzellik markası için bugüne kadarki en yüksek profilli anlaşmalarından birine imza attı. Rihanna'nın kozmetik markası, Paris Yaz Olimpiyatları'nın resmi sponsoru oldu.

        Kozmetik sektöründe büyük bir imparatorluk kuran 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, kozmetik markasının Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile bir anlaşma imzaladığını X platformu üzerinden duyurdu. Rihanna, güzellik markasının bir ay sürecek Olimpiyatlar boyunca 'resmi premium ortağı' olarak hizmet vereceğini söyledi.

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        Rihanna, haziran ayında Paris'te zamanının çoğunu Paris Moda Haftası etkinliklerine katılarak geçirmiş olsa da, o süre içinde Olimpiyat iş ekibiyle anlaşmanın unsurlarını müzakere ettiği düşünülüyor.

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        Rihanna, güzellik markası ürünlerini 2017'de piyasaya sürdü. Ünlü şarkıcının tanıtımını kendisinin yaptığı ürünleri kısa sürede popüler oldu. Müşteriler ve güzellik uzmanları, köklü rakiplerinin çoğundan daha geniş bir cilt tonu yelpazesine hitap ettiği için ünlü şarkıcıyı takdir etti.

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        Rihanna, markasının en etkili reklamını 2023 Super Bowl devre arası gösterisinde yaptı. Gösteri sırasında makyajını kendi ürünleriyle dikkat çekici bir şekilde rötuşlamak için durakladı ve yayının hemen ardından markanın 5 milyon dolardan fazla satış elde ettiği bildirildi.

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        2021'de Forbes, Rihanna'nın iş zekası sayesinde resmi olarak milyarder olduğunu açıkladı. Marka, o zamanlar yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde olduğundan, Rihanna'nın servetinin büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Akıllı iş görüşmeleri, pop yıldızının bu servetin yarısına, yani yaklaşık 1,4 milyar dolara sahip olduğu anlamına geliyordu. Rihanna, kazancıyla dünyanın en zengin kadınları listesinde 23'üncü sırada yer aldı.

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        Son albümü 'Anti'yi 2016'da çıkaran ve o zamandan bu yana müzikten çok iş girşimiyle meşgul olan Rihanna, hem güzellik işi hem de annelikle meşgul olmayı sürdürüyor.

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        Rihanna, rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk çocuğunu 2022'de, ikinciyi ise geçen yıl dünyaya getirdi.

        #Rihanna
        #fenty beauty
        #güzellik
        #olimpiyat
        #sponsor
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