Rihanna'nın güzellik markası Paris Olimpiyatları'na sponsor oldu

Rihanna, 26 Temmuz'da başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyatları'nın hemen öncesinde güzellik markası için bugüne kadarki en yüksek profilli anlaşmalarından birine imza attı. Rihanna'nın kozmetik markası, Paris Yaz Olimpiyatları'nın resmi sponsoru oldu.

Kozmetik sektöründe büyük bir imparatorluk kuran 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, kozmetik markasının Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile bir anlaşma imzaladığını X platformu üzerinden duyurdu. Rihanna, güzellik markasının bir ay sürecek Olimpiyatlar boyunca 'resmi premium ortağı' olarak hizmet vereceğini söyledi.