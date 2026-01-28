Habertürk
        Rihanna Paris'te gece alışverişinde

        Paris Moda Haftası defilelerine katılan Rihanna, geceyi de lüks mağazada kapanış saati sonrası alışveriş yaparak geçirdi

        Giriş: 28.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:05
        Paris Moda Haftası için eşi ASAP Rocky ile birlikte Fransa başkentinde bulunan Rihanna, akşam geç saatlerde alışverişte görüntülendi. 37 yaşındaki milyarder şarkıcı, Paris'te geçirdiği zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, kapanış saatlerinden sonra lüks mağazaya uğradı.

        Dikkat çekmemeye çalışan Rihanna, tamamen siyah bir kıyafetle sade bir şekilde mağazaya girse de hayranlarının ilgisi çok fazla oldu. Rihanna, butik çıkışında neşeli halleriyle dikkat çekti.

        Alışverişten saatler önce Rihanna; Anya-Taylor Joy, Jennifer Lawrence ve Karlie Kloss gibi isimlerle birlikte defile seyrederke görüntülendi.

        Üç çocuk annesi Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte Paris'in tadını çıkarıp gezerken de objektiflere yansımıştı.

