Rihanna üçüncü çocuğuna hamile

Rihanna, ailesini büyütmeye devam ediyor. 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, sevgilisi ASAP Rocky ile birlikteliğinden üçüncü çocuğuna hamile. Rihanna, üçüncü kez hamile olduğu haberini, dün gece New York'ta düzenlenen Met Gala'da verdi.

Ünlü şarkıcı, her zaman birlikte çalıştığı fotoğrafçısı Miles Diggs'e, Met Gala öncesinde yağmur altında poz vererek büyüyen karnını gösterdi.

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Rihanna, daha sonra Met Gala'da tüm dikkatleri üzerinde toplayan hamilelik pozları verdi.

Rihanna'nın çocuklarının babası olan 36 yaşındaki rap şarkıcısı ASAP Rocky, bu yılki Met Gala'nın ev sahiplerinden biriydi. Kırmızı halıda verdiği röportajda, üçüncü kez babalık sevincini dile getirirken, "Mükemmel hissettiriyor. İnsanlara ne pişirdiğimizi göstermemizin zamanı geldi. Herkesin bizim için mutlu olmasına sevindim, çünkü çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Rihanna, Aralık 2023'te Page Six'e verdiği röportajda, iki çocuğun ardından Rocky ile ilişkisinin daha da derinleştiğini söylemişti. Çiftin 21 aylık Riot Rose ve bu ay 3 yaşına girecek RZA Athelston adında oğulları var.