Rio de Janeiro'da G20 Zirvesi öncesi liderlere "açlıkla mücadele" çağrısı

Rio de Janeiro, 18-19 Kasım tarihlerinde, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliğinin oluşturduğu G20'ye ev sahipliği yapacak.

Teması "adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olarak belirlenen zirve öncesinde, Rio De Paz ve Vatandaşlık Eylemi isimli sivil toplum kuruluşları açlıkla mücadele eylemi düzenledi.

Sosyolog ve insan hakları aktivisti Betinho'nun "Aç olanın acelesi var" sözünden yola çıkan grup üyeleri, her biri 1 milyon açlık çeken insanı temsil eden, üzerinde kırmızı haç işareti bulunan 733 tabağı Copacabana Plajı'na bıraktı.