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Ripple davası ne zaman görülecek? Ripple XRP mahkemesi hangi tarihte? 2021 Ripple XRP dava tarihleri

Ripple XRP mahkemesi için heyecan dorukta. Kripto para dünyası, büyük bir merakla Ripple XRP davasını bekliyor. Peki büyük bir merakla beklenen Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte görülecek? İşte 2021 Ripple XRP dava tarihleri...

Ripple davası ne zaman görülecek? Ripple XRP mahkemesi hangi tarihte? 2021 Ripple XRP dava tarihleri

Ripple XRP davası ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Kripto para piyasasına aşina vatandaşların merakla beklediği konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik...

RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak. SEC’nin daha önce kripto para borsalarına XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor.Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00’de yapılması planlandı.

Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü.

SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

RİPPLE NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.

RİPPLE XRP DAVASI TARİHLERİ

Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alınacak. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

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