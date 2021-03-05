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HaberlerGündemRİSK SIFIR! Kırmızı ilin tek mavisi! Muhtar sebebini açıkladı
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Kırmızı ilin tek mavisi! Şimdiye kadar hiç vaka görülmedi

Koronavirüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir mahalle dikkat çekti. Kırsaldaki Hacıarslanlar mahallesinde şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Kaz Dağı eteklerinde zeytinlik alanların içinde yer alan mahallenin muhtarı Ali Tuzlu, "Tek bir vakamız bile yok. Bununda sebebi temizlik. Bunu temizliğe borçluyuz. Köylü kurallara riayet ediyor" dedi

RİSK SIFIR! Kırmızı ilin tek mavisi! Muhtar sebebini açıkladı
İHA

Koronavirüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir'de şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası olmayan Edremit’in kırsal mahallesi Hacıarslanlar dikkati çekiyor.

Yeni koronavirüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir’de pandemi ile mücadele bütün hızıyla sürüyor. İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit'in kırsal Hacıarslanlar Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmediği ortaya çıktı.

Kaz Dağı eteklerinde z

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