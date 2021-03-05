İHA

Koronavirüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir'de şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası olmayan Edremit’in kırsal mahallesi Hacıarslanlar dikkati çekiyor.

Yeni koronavirüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir’de pandemi ile mücadele bütün hızıyla sürüyor. İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit'in kırsal Hacıarslanlar Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmediği ortaya çıktı.

Kaz Dağı eteklerinde z

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