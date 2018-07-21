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Rita Ora, önceki gün de bir grup arkadaşıyla çıktığı tekne turunda görüntülendi. Altın rengi lame bir bikini giyen Rita Ora, arkadaşlarına bol bol poz verdi. Ünlü şarkıcı bu pozların bazılarını sosyal medya sayfasından paylaştı.