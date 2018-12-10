İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan Libertodores Kupası'nın iki kez ertelenen ve çıkan olaylar nedeniyle Santiago Bernabau'da oynanılmasına karar verilen rövanşı sonucunda kupayı kazanan River Plate oldu.

River Plate-Boca Juniors arasında oynanan rövanş maçının normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünün henüz başında Boca Juniorslu Wilmar Barrios ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını geriye kalan dakikalarda 10 kişi bıraktı.

İlk uzatma bölümü de 1-1 eşitlikle geçilirken, 109. dakikada Quintero, 120+1. dakikada Martinez'in golleriyle River Plate kupayı kazandı.

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