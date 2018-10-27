River Plate - Atletico Aldosivi karşılaşma önü

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. River Plate, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Atletico Aldosivi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 13 puanlı River Plate 9. sırada bulunuyor, Atletico Aldosivi 15 puana sahip ve 7. sırada. River Plate son 6 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Aldosivi son 4 mücadelede 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 377 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.00, Atletico Aldosivi galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

River Plate önceki hafta Colon mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Atletico Aldosivi ise Olimpo karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, alan River Plate, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Atletico Aldosivi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Aldosivi, 3 gol atarken 5 gol yedi.

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