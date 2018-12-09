River Plate Boca Juniors maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları dünyanın pek çok bölgesindeki futbolseverler tarafından araştırılıyor. En önemli derbiler arasında kabul edilen ve Arjantin'deki maçta yaşanan şiddet olayları yüzünden ertelenen River Plate Boca Juniors maçı için tüm hazrılıklar tamamlandı. River Plate Boca Juniors maçı Madrid'de oynanacak. River Plate maç öncesinde stad değişikliğini reddettiğini açıklayıp final maçına çıkmayacağını duyurmuştu. Anca yaşanan son gelişmelerle River Plate, Boca Juniors maçına çıkacak. Peki River Plate Boca Juniors maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

River Plate Boca Juniors maçı TSİ 22.30'da Real Madrid’in Santiago Bernabeu stadında karı karşıya gelecek. Türkiye'de SSport Plus'ın canlı yayınlacağı maçı Uruguay'lı hakem Andrés, Cunha yönetecek.

RİVER PLATE BOCA JUNİORS DERBİSİNDE ŞİDDET OLAYLARI!

River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası finali rövanş maçı 8 ya da 9 Aralık'ta Arjantin dışında oynanacak. Arjantin'de "tarihi derbi" olarak tanımlanan Libertadores Kupası finalinin birinci ayağı Boca Juniors'un ev sahipliğini yaptığı La Bombonera Stadyumunda oynanmış ve maç 2-2 berabere bitmişti. İkinci maç ise Boca Juniors otobüsünün taşlanması üzerine ertelenmişti. Kupanın 58 yıllık tarihinde, iki maçlık finalde daha önce hiç karşı karşıya gelmeyen iki Buenos Aires takımı, şiddet olayları nedeniyle bu akşam karşı karşıya gelecek..

BOCA JUNİORS TARAFTARINDAN GÖRKEMLİ UĞURLAMA!

İspanya'nın Madrid şehrinde Santiago Bernabeu'da oynanacak Copa Libertadores final ikinci ayağı maçı öncesinde Boca Juniors taraftarlarından takımlarına görkemli bir uğurlama geldi. Boca Juniors ekibinin stadyumu Estadio Alberto J. Armando, bilinen adıyla La Bombonera Stadyumu yakınındaki Lezama Parkı'nda (Parque Lezama) toplanan taraftarlar Boca Juniors bayrağı açtı.

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