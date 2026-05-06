        Rixos, Mısır'daki portföyünü büyütüyor

        Rixos, Mısır’daki portföyünü büyütüyor

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 15:42
        Mısır turizmindeki büyüme sürecinde öne çıkan gruplardan biri Rixos oldu. Şirketin ülkede işlettiği mevcut oda kapasitesi 7 binin üzerine çıkarken, devam eden ve planlanan projelerle birlikte bu rakamın 12 bin odaya ulaşması hedefleniyor. Halihazırda 11 tesiste faaliyet gösteren grup, özellikle Sharm El Sheikh’te yoğunlaşan büyümesini sürdürüyor.

        Mısır genelinde turizm talebi artarken, 2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı yaklaşık 19 milyon seviyesine ulaştı. Orta vadede hedefin 30 milyon turist olduğu ifade edilirken, konaklama sektörünün toplam büyüklüğünün 20 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

        Sharm El Sheikh öne çıkıyor

        Rixos’un Mısır’da işlettiği tesislerin önemli bölümü Sharm El Sheikh’te bulunuyor. Bölgede Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Club Privé ve Rixos Radamis projeleriyle çoklu tesis yapısı oluşturulmuş durumda. Ayrıca Swissôtel markalı tesisin işletmesi de grup tarafından yürütülüyor.

        En büyük ölçekli projelerden biri olan Rixos Radamis Sharm El Sheikh’in tamamlandığında yaklaşık 2 bin 700 oda kapasitesine ulaşması planlanıyor. Mevcut durumda tesisin kapasitesi 1.642 oda ve süit seviyesinde bulunuyor.

        Tesiste yer alan bazı altyapı verileri şöyle:

        35 bin metrekare aquapark alanı

        28 su kaydırağı

        350 metre uzunluğunda water coaster

        17 restoran

        8 bin kişi kapasiteli etkinlik alanı

        Türk müşteri yüzde 43 arttı

        Sharm El Sheikh genelinde resort otellerde dönemsel doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıktığı belirtiliyor. Türkiye pazarı da bu talep artışında etkili. 2025 yılında Türkiye’den Mısır’a giden turist sayısı yüzde 43 artarak 400 bine ulaştı.

        Rixos, Mısır'da 2024'te 20 bin, 2025'te 35 bin Türk ziyaretçi ağırladı. 2025'te Mısır'a gelen Türklerin yaklaşık yüzde 10'u Rixos'ta kaldı.

        Rixos’un bölgedeki işletmeleri, farklı müşteri segmentlerine göre ayrışıyor. Aile odaklı büyük resortlar, villa konseptli üst segment tesisler ve yetişkinlere yönelik (+18) oteller aynı destinasyon içinde konumlanıyor. Bu yapı, tesis bazında farklı fiyatlama ve hizmet modellerinin uygulanmasına imkân sağlıyor.

        Öte yandan şirketin Kahire’de planlanan yeni şehir oteli projesi, grubun portföyünü çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

