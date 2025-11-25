Riyad - Medine kaç kilometre? Riyad - Medine arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Riyad-Medine güzergahı, Suudi Arabistan'ın en işlek ve en önemli iç hat koridorlarından biridir. Bu yolu her gün sadece iş insanları ve yerel halk değil, aynı zamanda Hac ve Umre ibadetlerini tamamlamak için ülkeye gelen milyonlarca Müslüman da kat etmektedir. Eskiden develerle haftalar süren, meşakkatli çöl yolculuklarının yerini bugün, 1.5 saatlik bir uçuş ve yüksek standartlı, konforlu otoyollar almıştır. Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesi kapsamında demiryolu ağları da bu iki merkezi birbirine bağlama hedefini taşımaktadır.

RİYAD - MEDİNE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile ülkenin batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan kutsal şehir Medine arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. İki şehir merkezi arasındaki uzaklık, kullanılan otoyol ağına (özellikle Otoyol 60) bağlı olarak yaklaşık 845 kilometredir.

REKLAM

Bu uzun mesafe, Suudi Arabistan coğrafyasının ne kadar geniş ve heybetli olduğunu, ülkenin kalbi olan Necd platosu ile batıdaki Hicaz bölgesi arasında ne kadar büyük bir alan bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bu 845 kilometrelik yolculuk, tamamen çöl ikliminin hakim olduğu topraklardan geçer. Bu nedenle, Riyad - Medine kaç km planlaması yaparken, 840-850 km bandında, tam bir gün süren uzun bir sürüşe veya alternatif olarak çok daha hızlı olan hava yolu seyahatine hazırlıklı olmak gerekir.

RİYAD - MEDİNE ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla bu uzun çöl yolculuğuna çıkmayı planlayanlar için Riyad - Medine arası mesafe ne kadar sorusu, aslında "yolculuk nasıl bir deneyim?" sorusunu da beraberinde getirir. Güzergahın neredeyse tamamı, ülkenin en önemli doğu-batı arterlerinden biri olan Otoyol 60 (Riyadh-Qassim Expressway ve devamı olan Otoyol 65) üzerinden gerçekleşir. Bu yol, Suudi Arabistan standartlarına göre son derece yüksek kaliteli, genellikle üç şeritli, bölünmüş bir otoyoldur. Yolculuk, Riyad'ın modern banliyölerinden çıkarak hızla Necd çölünün kalbine dalar. Manzara, büyük ölçüde düz, kumlu ve kurak arazilerden oluşur; coğrafya büyük bir bölümünde monotondur. Yol boyunca El-Kasım (Qassim) bölgesi ve onun merkezi olan Buraydah gibi önemli şehirlerin yanından geçilir. Bu şehirler, yaklaşık 350-400 km yol kat ettikten sonra, yolculuğun tam ortasında mola vermek (yakıt, yemek, namaz) için en ideal duraklardır. RİYAD - MEDİNE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Riyad - Medine ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre bir buçuk saatlik bir uçuştan, 10-12 saatlik bir otobüs yolculuğuna kadar dramatik bir şekilde değişmektedir.