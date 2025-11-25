Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Riyad - Medine kaç kilometre? Riyad - Medine arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Riyad - Medine kaç kilometre? Riyad - Medine arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Suudi Arabistan'ın çölün ortasında yükselen fütüristik metropolü, idari ve ekonomik kalbi Riyad'dan, İslam tarihinin en kutsal mekanlarından birine, Peygamber şehri Medine'ye uzanan yolculuk... Bu, sadece bir seyahat değil, aynı zamanda modern bir krallığın merkezinden, manevi bir huzur merkezine yapılan derin bir geçiştir. Peki, bu iki devasa ve zıt karakterli şehri birbirine bağlayan yüzlerce kilometrelik çöl otoyolları ve modern ulaşım ağları ne kadar uzunlukta ve bu önemli yolculuk günümüzün hızlı seçenekleriyle ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 15:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Riyad - Medine kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Riyad-Medine güzergahı, Suudi Arabistan'ın en işlek ve en önemli iç hat koridorlarından biridir. Bu yolu her gün sadece iş insanları ve yerel halk değil, aynı zamanda Hac ve Umre ibadetlerini tamamlamak için ülkeye gelen milyonlarca Müslüman da kat etmektedir. Eskiden develerle haftalar süren, meşakkatli çöl yolculuklarının yerini bugün, 1.5 saatlik bir uçuş ve yüksek standartlı, konforlu otoyollar almıştır. Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesi kapsamında demiryolu ağları da bu iki merkezi birbirine bağlama hedefini taşımaktadır.

        RİYAD - MEDİNE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile ülkenin batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan kutsal şehir Medine arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. İki şehir merkezi arasındaki uzaklık, kullanılan otoyol ağına (özellikle Otoyol 60) bağlı olarak yaklaşık 845 kilometredir.

        REKLAM

        Bu uzun mesafe, Suudi Arabistan coğrafyasının ne kadar geniş ve heybetli olduğunu, ülkenin kalbi olan Necd platosu ile batıdaki Hicaz bölgesi arasında ne kadar büyük bir alan bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bu 845 kilometrelik yolculuk, tamamen çöl ikliminin hakim olduğu topraklardan geçer. Bu nedenle, Riyad - Medine kaç km planlaması yaparken, 840-850 km bandında, tam bir gün süren uzun bir sürüşe veya alternatif olarak çok daha hızlı olan hava yolu seyahatine hazırlıklı olmak gerekir.

        RİYAD - MEDİNE ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla bu uzun çöl yolculuğuna çıkmayı planlayanlar için Riyad - Medine arası mesafe ne kadar sorusu, aslında "yolculuk nasıl bir deneyim?" sorusunu da beraberinde getirir. Güzergahın neredeyse tamamı, ülkenin en önemli doğu-batı arterlerinden biri olan Otoyol 60 (Riyadh-Qassim Expressway ve devamı olan Otoyol 65) üzerinden gerçekleşir.

        Bu yol, Suudi Arabistan standartlarına göre son derece yüksek kaliteli, genellikle üç şeritli, bölünmüş bir otoyoldur. Yolculuk, Riyad'ın modern banliyölerinden çıkarak hızla Necd çölünün kalbine dalar. Manzara, büyük ölçüde düz, kumlu ve kurak arazilerden oluşur; coğrafya büyük bir bölümünde monotondur. Yol boyunca El-Kasım (Qassim) bölgesi ve onun merkezi olan Buraydah gibi önemli şehirlerin yanından geçilir. Bu şehirler, yaklaşık 350-400 km yol kat ettikten sonra, yolculuğun tam ortasında mola vermek (yakıt, yemek, namaz) için en ideal duraklardır.

        RİYAD - MEDİNE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Riyad - Medine ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre bir buçuk saatlik bir uçuştan, 10-12 saatlik bir otobüs yolculuğuna kadar dramatik bir şekilde değişmektedir.

        • 1. Uçakla (En Hızlı Yöntem): Bu devasa mesafeyi kat etmenin en hızlı, en güvenli ve en pratik yolu şüphesiz hava yoludur. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH) ile Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı (MED) arasında, Saudia (Suudi Arabistan Havayolları) ve Flynas gibi havayolu şirketleri tarafından günde çok sayıda direkt uçuş düzenlenmektedir.
        • Net Uçuş Süresi: Yaklaşık 1 saat 30 dakikadır.
        • Toplam Seyahat Süresi: Havalimanlarına şehir merkezlerinden ulaşım (toplamda 1.5 - 2 saat), güvenlik kontrolleri, check-in ve bagaj bekleme süreleri (yaklaşık 2 saat) de dahil edildiğinde, toplam "kapıdan kapıya" yolculuk süresi ortalama 4 ila 5 saati bulur. Bu, karayoluna kıyasla muazzam bir zaman avantajıdır.
        • Süre: Bu, en uzun süren seyahat seçeneğidir. Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki mola sürelerine bağlı olarak 10 ila 12 saat arasında sürmektedir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt