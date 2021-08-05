Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan, İstanbul'a geldi

AA

İstanbul Havalimanı'na sabah erken saatlerde gelen sporcuları çok sayıda kişi alkışlarla karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Ferhat Arıcan, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de cimnastikte olimpiyat tarihinin ilk madalyasını aldığını hatırlatan Arıcan, "Bu madalya Türk spor tarihine geçti. İnşallah bu madalya yeni nesillere umut olacak ve daha da büyük başarılar kazanılacak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara altın madalya hedefleyerek gittiğini belirten Rıza Kayaalp ise, "Bunun için çok çalışmıştım. Yine nasip olmadı. Biliyorsunuz bir rakibimiz var kaç olimpiyattır ona takılıyoruz. Yapacak bir şey yok. 2024'te tekrar denemek istiyorum. Eğer altın madalya kazansaydım bırakacağım diyecektim ama alamadığım için diyemiyorum. 35 yaşında olimpiyat şampiyonu olmuş güreşçiler var, ben de 2024'te 35 yaşında olacağım. Bunun için çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Kafileyi havalimanında karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, kafiledeki sporcu ve antrenörlere teker teker çiçek takdim etti.