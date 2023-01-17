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Rıza Kocaoğlu 'Kibritin Ucunda'

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği başrolünde Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı 'Kibritin Ucunda' adlı oyur 25 Ocak'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak.

Rıza Kocaoğlu 'Kibritin Ucunda'
HABERTURK.COM


Zorlu PSM’nin PSM Prodüksiyonu’nda sahneye koyacağı yeni oyunu Kibritin Ucunda seyirciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği oyunda Rıza Kocaoğlu otuzlarının başında başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle derin bir hesaplaşmaya giren ve her şeyini kaybettiğini düşünen bir plaza çalışanını canlandırıyor.

25 Ocak'ta prömiyerini yapacak olan oyun, kafasının içinden gelen seslere engel olmayı bıraktığı an kendi iç hesaplaşmasını yaşayan bir adamın hikayesinin anlatıyor. Kibritin Ucunda sezon boyunca Zorlu PSM %100 Studio’da sahnelenecek.

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