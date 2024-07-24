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        Haberler Gündem Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Rize'de çay toplarken yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:41
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        Çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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        Olay öğleden sonra merkeze bağlı Kanbursırt Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede yabancı uyruklu bir işçiyle çay toplayan Evren K.'ya yıldırım isabet etti.

        Çay toplayan kişilerin yere düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde yıldırım isabet eden işçilerden Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Evren K. ise ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu işçinin kimlik tespiti sürerken, cenazesi savcılık incelemesi ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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