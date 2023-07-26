Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Rize Çamlıhemşin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü yaralandı
Giriş: 26.07.2023 - 00:33
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Huser Yaylası yolunda M.K'nin (33) kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücünün 86 yaşındaki dedesi A.K. olay yerinde hayatını kaybetti. M.K. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.