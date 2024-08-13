Rize'de karton yüklü TIR'ın dorsesi yandı
Rize'de karton yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin yönüne giden Giorgi Kedelidze idaresindeki Gürcistan plakalı karton yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün yol kenarına park ettiği aracın dorsesindeki yangının büyümesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, TIR'ın kaldırılmasıyla normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.