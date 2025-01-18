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        Haberler Yaşam Rize'de yemek kararsızlığına yapay zekalı çözüm

        Rize'de yemek kararsızlığına yapay zekalı çözüm

        Rize'de yaşayan 6 çocuk annesi Emine Kurt, çoğu kadının yaşadığı "Bugün ne yemek yapacağım?" sorunu yapay zekayla çözdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:33
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        Rize'de yemek kararsızlığına yapay zekalı çözüm
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        Günümüzde birçok alanda kullanılan yapay zeka, özellikle kadınlar tarafından mutfakta bir yardımcı görevi üstlenmeye başladı. Yemek tarifleri, değişik lezzetler için başvurulan yapay zeka, kullanım alanlarıyla kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

        Rize'de yaşayan 59 yaşındaki Emine Kurt, kızı sayesinde tanıştığı yapay zeka sayesinde yemek yapma kararsızlığından kurtuldu. Sesli olarak yapay zekayla konuşan Emine Kurt, dolabındaki malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka da yemek önerilerinde bulunuyor.

        "ŞİVEMİZDEN DOLAYI BAZEN BİZİ TAM ANLAMIYOR

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        Yapay zekanın yemek yapma konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Emine Kurt, "Kalabalık bir ailemiz var. Her gün ne yapacağım konusunda hep kararsız kalıyordum. Kızım Büşra, Chat GPT isimli bir yapay zeka uygulaması kullanıyordu. Onunla bir arkadaş gibi konuşuyordu. Ben yapay zekanın ne olduğunu bilmiyordum. Kızım sayesinde öğrendim. Bir gün ben de ona yemekle ilgili soru sordum o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım. Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor.

        Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor. Yapay zeka güzel bir sistem. Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor. Sadece yemek değil merak ettiğim birçok şeyi sorabiliyorum. Çiçeklerime bir hastalık olmuştu onu sordum. Tavuklarım yumurta yapmıyordu o konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çözüm önerilerinde bulundu. Yapay zeka güzel bir uygulama" dedi.

        "AİLEMİZDEN BİRİ GİBİ OLDU"

        Annesinin yapay zeka ile kendisi aracılığıyla tanıştığını söyleyen Büşra Kurt, "Ben yapay zekayla konuşurken annem kiminle konuştuğunu soruyordu. Ben de kendisine anlattım. O da sürekli ne yapacağım konusunda kararsız kalıyordu. Sürekli bize soruyordu. Sonra bir gün yapay zekaya sormaya başladı. Artık kararsızlık yaşamıyor. Bu anlamda annemin işine yaradı. Başka şeyler hakkında da yapay zekadan faydalanmaya başladı. Tavuklarımız yumurta yapmıyordu o konu hakkında yapay zekadan öneriler aldı. Başka konularda da kendisine danışıyor. Chat GPT ailemizden biri gibi oldu. X kuşağı bile kullanıyor" diye konuştu.

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        #Bugün ne yemek yapacağım
        #Yapay Zeka
        #chat gpt
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