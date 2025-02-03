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        Haberler Gündem Rize'de yerli füze 'Tayfun'un, 3'üncü test atışı yapıldı - Güncel haberler

        Rize'de yerli füze 'Tayfun'un, 3'üncü test atışı yapıldı

        Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışının 3'üncüsü, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:34
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        Yerli füze 'Tayfun'un 3'üncü test atışı
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        Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen ‘Tayfun’un 3'üncü kez test atışı yapıldı.

        Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 12.37'de karadan denize yapılan uzun menzilli test atışı, başarıyla gerçekleştirildi.

        ROKETSAN’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızın güçlü, hızlı ve hırçın TAYFUN'u. Yerli ve milli füzemiz TAYFUN, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu" denildi. Paylaşımda, test atışlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

        GÖRGÜN: SAVUNMA SANAYİMİZDE KRİTİK BİR EŞİK DAHA AŞILDI

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de TAYFUN'un test atışlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Savunma sanayimizde kritik bir eşik daha aşıldı. TAYFUN, gerçekleştirilen yeni test atışıyla belirlenen menzil ve hassasiyet kriterlerini başarıyla karşıladı. Gerçekleştirilen test atışı, sistemin performans parametrelerini doğrularken, geliştirme sürecine de önemli katkılar sağladı. Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, sahada kanıtlanmış sistemlerle ilerlemeye devam ediyor. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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