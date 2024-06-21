Rize'deki toprak kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Rize'de bulunan taş ocağında toprak kayması meydana geldi. AFAD ekipleri toprak kayması yaşanan alanda inceleme yaparken, yetkililer bölgenin terk edilmiş ve güvenlik şeridi çekilen alan olduğunu bildirdi. O anlar kameraya yansıdı
Rize'de meydana gelen toprak kayması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Akarsu köyünde geçmişte taş ocağı olarak kullanılan alanda toprak kayması yaşandı.
AFAD ekipleri toprak kayması yaşanan alanda inceleme yaparken, yetkililer bölgenin terk edilmiş ve güvenlik şeridi çekilen alan olduğunu bildirdi.
Öte yandan yaşanan toprak kayması, vatandaşların cep telefonu kamerasınca iki farklı açıdan kaydedildi.
Görüntülerde, eğimli arazideki toprağın aşağıya doğru hareket etmesi yer aldı.