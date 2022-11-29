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Rize´de baba ve çocukların tahta araba yarışı

DHA

Rize´de baba ve çocukların tahta araba yarışı


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/PAZAR, (Rize), (DHA)RİZE'nin Pazar ilçesinde babalar ve 5-6 yaşındaki çocukların katıldığı tahta araba yarışması düzenlendi. Oluşturulan parkurda baba ve oğulların kıyasıya mücadelesine sahne olan etkinlik, eğlenceli görüntülere sahne oldu.
Yöre kültüründe yer alan tahta araba geleneğini yaşatmak için Pazar ilçesinde babalar ve çocuklarının katılımıyla tahta araba yarışı düzenlendi. Formulaz Derneği´nin desteği ile ilçedeki bir okulun düzenlediği yarışlara 12 çocuk ve babaları katıldı. Kendilerinin tasarlayıp hazırladığı tahta arabalarla oluşturulan parkurda yarışan 5-6 yaşındaki çocukların sürdüğü tahta arabaları ise babaları ittirdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada çocuklar kadar babaları da kıyasıya mücadele etti. Okul öğrencilerinin alkışlarla destek verdiği yarışma sonunda Miraç Okumuş (5) ve babası Bilal Okumuş birinci oldu. Dereceye girenlere altın hediye edildiği yarışmada en iyi tasarım ödülünü ise Eslem Okumuş (5) aldı.
`ÇOCUKLAR BABALARI İLE BERABER ARABALARINI TASARLADILAR´
Tahta araba kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Formulaz Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Topal "Derneğimizin amacı geleneksel kültürümüzün bir parçası olan tahta araba kültürünü yeni nesillere aktarmak. Bugün burada 12 yarışmacımızla beraber güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklar babaları ile beraber arabalarını tasarladılar. Şimdi de beraber parkurda yarışıyorlar. Bu vesileyle hem geleneğimizi yaşatıyoruz hem de ailelerin eğlenceli vakit geçirmesine vesile oluyoruz" ifadelerini kullandı.
`KÜLTÜRÜ ÇOCUKLARIMIZA YAŞATIYOR OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUK´
Yarışmaya oğlu Miraç ile katılarak birinci olan Bilal Okumuş "Yarışmaya katılmak için sıkı bir çalışma sürecimiz oldu. Önce tahta arabamızı hazırladık. Sonra oğlumla beraber sürme çalışması yaptık. Bugün de yarışmaya katılarak birinci olduk. Çok eğlendik. Bizim çocukluğumuzdan gelen tahta araba kültürünü çocuklarımıza yaşatıyor olmaktan mutluluk duyduk" dedi.
Kızı Doğa ile yarışmaya katılan Hikmetullah Kuleberoğlu ise "Arabayı kızımla beraber yaptık. Çok güzel bir süreçti arabayı yaparken de eğlendik. Çocuklara lastik ayakkabılarını, yün çoraplarını giydirdik. Yöresel kıyafetle süsledik, yarışmayı daha da eğlenceli hale getirdik. Yöre kültürümüzün bu tür etkinliklerle devam ettiriliyor olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-11-29 15:12:25

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