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Yüz ölçümünü değiştirecek lojistik limanda hummalı dolgu

DHA

Yüz ölçümünü değiştirecek lojistik limanda hummalı dolgu


RİZE, (DHA)RİZE´de, Karadeniz'e dolgu yapılarak kazanılacak alanda, yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığı ile bölge ticaretine yılda 200 milyon doları aşkın katkı sunacak İyidere Lojistik Limanı´nda dolgu çalışmalarının yüzde 40'ı, tamamlandı. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 7 kilometrekare daha artıran deniz dolgusuyla 18 bin kişiye istihdam sağlayacak projede çalışmalar, 24 saat esaslı sürdürülüyor. 
İyidere ilçesinde, kentte havalimanının ardından denize dolgu ikinci büyük proje olan İyidere Lojistik Liman projesinde çalışmalar, 24 saat esasına göre sürdürülüyor. İkizdere´deki Cevizlik taş ocağından kamyonlarla nakledilerek denize döküldüğü dolgu sahası çalışmasında yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. Yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığı ile bölge ticaretine yılda 200 milyon doları aşkın katkı sunacak proje, dolaylı olarak 18 bin kişiye ekmek kapısı olacak. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 7 kilometrekare daha artıran deniz dolusuyla 1 milyar lirayı aşkın maliyetli projenin 2023 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
'STRATEJİK PROJE'
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, proje tamamlandıktan sonra Türkiye´nin önemli alanlarından biri olacağını belirterek, "Çalışmalar 24 saat esasına göre aralıksız devam ediyor. Şu an itibarıyla dolgu olarak yüzde 40 civarına ulaşmış durumdayız. Belirlenen tarihte de lojistik merkezi bitmiş olacak. Merkez bittikten sonra olay bitmiyor tabi. Ardından demir yolu projesi gündeme gelecek. Çünkü lojistik merkezi için en önemli bağlantı. Bu proje hem bölgemiz hem şehrimiz için stratejik bir proje. Bitiminde bu bölge ülkemizin en önemli alanlarından biri haline gelecek" dedi. 
'BÖLGEYE KATACAĞI ÇOK ŞEY VAR'
İyidere Lojistik Limanı'nın faaliyete geçmesiyle bölgeye istihdam katkısı sunacağını söyleyen Karamehmetoğlu, "Bu merkezde yılda ortalama 3 milyon ton kargo 8 milyon ton kuru yük ve onun haricin de de yılda 100 bin ton konteyner taşımacılığı yapılacak şekilde planlandı. İnşallah proje bittiğinde ilimiz ve bölgemiz çok önemli bir cazibe merkezi olacak. Lojistiğin çalışmaya başlamasıyla birlikte 2 bin 500 kişinin çalışmaya başlayacağı ve bu sayının yan tedarikçilerle 18 bin civarına çıkmış olacak. O nedenle bu projenin bölgeye katacağı çok şey var" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Rize / İyidere
2023-01-27 09:35:29

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