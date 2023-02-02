Rize'de park halinde yanan otomobilde sürücü öldü

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Mehmet Can PEÇE/KALKANDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin Kalkandere ilçesinde Duran Kabaoğlu (55), park halinde yangın çıkan otomobilinde yanarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Fındıklı köyünde Duran Kabaoğlu'na ait park park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahaesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında otomobilin içinde yanmış halde Duran Kabaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incemelesi sonrası Kabaoğlu´nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni, çok yönlü araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Kalkandere Mehmet can PEÇE

2023-02-02 23:25:21



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