Rize'de heyelan; toprak ve kayalar mutfak duvarını yıktı

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Mehmet Can PEÇE/İYİDERE (Rize), (DHA)RİZE'nin İyidere ilçesinde meydana gelen heyelanda tek katlı evin duvarı yıkıldı. Toprak ve kaya parçaları mutfağa dolarken, ev sahibi Cevat Aydın, "Gürültüyle büyük bir ses geldi, yıldırım düştü sandım" dedi.

İyidere ilçesi Hazar Mahallesi Şehitler Caddesi'nde, dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Cevat Aydın'a ait tek katlı evin mutfak duvarını yıkıp içeri girdi. Evdeki 2 kişi korku yaşadı. Ev sahibinin ihbarıyla mahalleye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanla ilgili teknik inceleme başlattı, ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yaşadıklarını anlatan Cevat Aydın, "Gürültüyle büyük bir ses geldi. Yıldırım düştü sandım. Kalkıp baktığımda burası bu şekilde olmuş. Yetkililere haber verdik. Başımıza bu geldi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / İyidere Mehmet Can PEÇE

2023-04-01 13:37:52



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