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Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da sevinç ve gurur

DHA

Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da sevinç ve gurur


Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi, ana-baba ocağı Güneysu ilçesinde sevinç, coşku ve gururla karşılandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde tamamlamasıyla memleketi Rize'de hemşehrileri sokağa dökülerek kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın ana-baba ocağı Güneysu ilçesinde de vatandaşlar gece geç saatlere kadar eğlendi. Güneysu'da resmi olamayan sonuçlara göre Erdoğan 9 bin 518 oyla hemşerilerinden yüzde 87,66'lık destek alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise bin 340 oyla yüzde 12,34'de kaldı.
Coşkunun ilçede hala devam ettiğini söyleyen Güneysulu Mustafa Erkekoğlu, "Çok mutluyuz. Dün burada horon oynadık. Millet heyecan içerisinde eğlence sabaha kadar devam etti. Cumhurbaşkanımız balkon konuşması yaptı. Onu da seyrettik. Neşemiz yerinde, hala o neşe ile devam ediyoruz" diye konuştu.
İlçede işletmeci olan Yıldıray Kara da "Çok muyluyuz. Allah´ın izni ile daha güzel yerlere geleceğiz. Ekonomimiz daha da düzelecek. Tayyip Erdoğan´ı çok seviyoruz. O bizim reisimiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Daha yüksek oy bekliyorduk ama olsun kazandığımız için mutluyuz. Dün gece burada horon ederek saatlerce eğlendik" dedi.
Emekli Ahmet Ziya Yıldırım da "Benim Cumhurbaşkanım kazandı, mutlu olmayacak mıyım? Öyle bir şey olur mu? Yerden göklere kadar mutluyum. Çok mutluyum. Allah bu mutluluğumu daim etsin. O vatanımızı, milletimizi nasıl yöneteceğini çok iyi bilen birisidir. O dünyayı da yönetiyor. Allah ona uzun ömürler verir inşallah. Dün akşam gerçekten çok heyecanlıydım. Evde televizyonda rakamlı izlerken korkudan ödüm patladı. Rakamlar böyle peş peşe giderken dua ettim. Allah´ım bizi bunları eline bırakma diye" diye konuştu.
İlçe sakinlerinden Murat Alev ise "Çok mutluyuz. Ülke genelinde yüzde 60 bekliyorduk ama 52 olsun, bizim olsun. Ben bir önceki seçimde televizyonu kapattım, yattım. Kalp krizi geçireceğim diye korktum. Şimdi dünyalar bizim oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)FOTOĞRALIDHA-Genel Türkiye-Rize / Güneysu Mehmet Can PEÇE
2023-05-29 14:12:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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