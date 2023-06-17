`Dağ horozu´ gözleminde `çekirge kamışçını´ Türkiye´de ilk kez objektiflere yakalandı



Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA)KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türlerinden olan, Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde yaşayan dağ horozunu görebilmek için yurdun dört bir yanından gözlemciler, 18'inci Dağ Horozu Şenliği'ne katıldı. Sabahın ilk ışıkları ile yaylaya çıkan fotoğraf tutkunları, dağ horozunu gözlemledi, ötleğengiller familyasından nadir görülen `çekirge kamışçını da Türkiye´de ilk kez fotoğraflandı.

İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 18´incisi gerçekleştirilen Dağ Horozu Şenlikleri için İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, saat 05.30'da Sivrikaya köyüne bağlı Büyükyayla mevkisine çıktı. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi tarayarak, dağ horozu aradı. Grup, yaylaya girer girmez fark edilen 4 dağ horozunun fotoğraflarını çekti.

ÇEKİRGE KAMIŞÇININI DA ÇEKTİLER

Dağ horozunu gözlemleyen grup, yaylanın farklı bir bölgesinde duydukları ses üzerine harekete geçti. Gözlemciler, çalıkların arasında gördükleri kuşun, nadir rastlanılan ötleğengiller familyasından `Locustella´ cinsine ait, ılıman Avrupa ve Asya'nın büyük kısmında üreyen ötücü kuş türü olan `çekirge kamışçını´ olduğu fark etti. Grupta yer alan foto safari tutkunları, `çekirge kamışçını´nı da fotoğrafladı.

`ETKİNLİKLERİ TURİZME AÇMAK İSTİYORUZ´

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, dağ horozunun çok önemli bir tür olduğunu belirterek, "Bizim işin özelikle yaban hayatını koruma noktasında, hem de bu gibi etkinlikleri turizme açmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili Milli Parklar ile gözlem kulesi konusunda çalışıyoruz. Yakın zamanda gözlem kulemiz yapılacak. Festivalimiz çok güzel geçiyor. Havamızda çok güzel" dedi.

`TÜRKİYE'DE İLK KEZ FOTOĞRAFLANDI´

Çekirge Kamışçını´nın Türkiye´de ilk kez objektiflere yakalandığını söyleyen Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, "Dağ horozu Türkiye´deki en nadir kuş türlerinde birisidir. Beyaz orman güllerinin olduğu çayırların hemen üzerinde yaşayan ve oldukça nadir sayılan bir kuş. Bu tür aynı zamanda doğa turizmi açısında son derece önemli. Ülkemizde geçtiğimiz mayıs ayında 500 kuş türü oldu. Bunlar içerisinde, kuş gözlemcilerinin en çok tercih ettiği ilk 5 türden birisi. Çekimlerin öncesinde arkadaşlardan haber geldi. Türkiye´de ilk defa `çekirge kamışçını´, İkizdere´de fotoğraflanmış oldu" diye konuştu.

ÖZEL BİR TÜR FOTOĞRALANDI

Festivalde ilk kez dağ horozunu gören Dr. Metahan Özen de "Ben 25 senedir kuş gözlemliyorum. Daha önce 5-10 kez buraya geldim ama dağ horozunu bir türlü göremedim. Bu sene kalabalık gelelim dedik. Gelir gelmez, kuş bizi karşıladı. Çağan arkadaşım, hepimizin hayali olan `çekirge kamışçını´nın sesini duydu. Türkiye´nin en net kaydını çekti. Bildiğim kadarı ile ilk üreme kaydını almış olduk" ifadelerini kullandı.

`Çekirge kamışçını´nı fotoğraflayanlar arasında yer alan Çağan Abbasoğlu ise o anları anlatarak, "Güneş dağlardan doğmamışken 200 metre aşağıda ben sesini duydum. Çok uzaktan duyduğum sese içimden `acaba´ dedim. Sonra kuş susunca dağ horozunu gözlemlemeye devam ettik. Dağ horozunu çeker çekmez geri döndük. Kuş yine ötmeye devam ediyordu. Pek çok kişi ile `çekirge kamışçını´nı fotoğraflayabildik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Mehmet Can PEÇE

2023-06-17 16:04:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.