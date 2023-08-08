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        Mutfak atıklarından ürettiği kompost gübre ile yüzde 20 verim sağladı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:47
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        Mutfak atıklarından ürettiği kompost gübre ile yüzde 20 verim sağladı
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        Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (RİZE),(DHA)-RİZE'nin Güneysu ilçesinde tarım ile uğraşan Uğur Kars (36), mutfağından çıkan meyve-sebze kabukları, yemek atıkları ve tarlasından temizlediği otları kompost haline getirip, kendi gübresini yaptı. Yılda 2,5 ton gübre üretip, ürünlerinde yüzde 20 verim artışı olduğunu belirten Kars, "Bu yüzde 20 inanılmaz bir verim artışıdır. Bunu sıfır maliyetle yapıyoruz" dedi. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan da kompost gübrelerin uygulandığı sera alanlarından olumlu sonuçlar alındığını belirtip, organik gübre çalışmalarına dikkati çekti.

        Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı bölümünü bitirdikten sonra aynı şehirde işini kuran Uğur Kar, bir süre sonra şehir hayatının stres ve yoğun iş temposundan bunalıp, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde baba ocağına geri döndü. Tarımla uğraşmaya başlayan Kars, bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan çay tarımının yanı sıra meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Geçimini tarımdan elde ettiği gelirle sağlayan Kars, bir süre sonra organik tarıma da yöneldi. Kars, mutfağından çıkan meyve-sebze kabukları, yumurta, yemek atıkları ve tarlasından temizlediği otları kompost haline getirip, kendi gübresini yaptı. Üzerine toprak ve talaş serptiği kompostunun çürümesi ile yılda 2,5 ton gübre üreten Kars, bahçesine uyguladığı gübre sonrası mahsullerinde yüzde 20'lere varan verim artışı gözlemlediğini söyledi.

        'SIFIR MALİYETLE YAPIYORUZ'

        Sıfır maliyetle elde etiği gübrenin çok verimli olduğunu dile getiren Uğur Kars, "Burada, kendi mutfak artıklarımızdan ve bahçemizdeki otları bir yerde biriktirip, kompost haline çeviriyorum. Bir evin mutfağından ve bahçesinde yılda 2 ile 2,5 ton kompost çıkıyor. Bu inanılmaz değerli. Evimdeki ekşimiş yemek, soyduğum meyvenin kabukları, bahçedeki otlar, organik tarımda kullandığım çok zengin bir gübre haline geliyor. Bunu biriktirip hem organik tarımda hem de çay bahçemizde kullanıyoruz. İnanılmaz bir verim alıyoruz. Onun yerine koyabileceğim şu anda hiçbir gübre yok. Ürettiğim organik gübrem kabaca yüzde 20 oranında verim artışı sağlıyor. Ve bu yüzde 20 inanılmaz bir verim artışıdır. Kullandığınız bir ürünün yüzde 5 oranında bir verim artışı bile ciddi bir kardır. Bunu sıfır maliyetle yapıyoruz" diye konuştu.

        'ÇÖPE GİDECEK BİRÇOK ÜRÜN DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'

        Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan ise atıklardan oluşturulan kompost gübrelerin uygulandığı sera alanlarında olumlu sonuçlar alındığını dikkat çekip, "Meyve-sebze kabuklarından ve evsel atıklardan birtakım fermantasyonlarda bekletilerek, çeşitli karışımlarla organik gübre elde edilir ve bundan da olumlu sonuçlar alınabilir. Kompost gübrelerimizin, sera alanlarındaki bitki ve sebzelerde fayda sağladığını gözlemledik. Fakat kompost gübrenin çay tarımında faydalı olabilmesi için sahada çalışmalarımız devam ediyor. Kimyasal gübreden organik gübreye geçme aşamasındaki uzun süreli çalışmalarda mühendislerimiz alanda bunu inceliyor. Bu kompost gübreyi çaya direkt değil de budama yapıldıktan sonra toprak kazınmasıyla uygulanması ve ardından nadasa bırakılması oldukça faydalı olacaktır. Kompost gübreler evsel atıklardan oluşuyor. Bunu daha geniş düşünürsek; fabrikalar, yemekhaneler ve lokantalarda bu işin içine sokarak, çöpe gidecek birçok ürünü geri dönüşüm ve gübre olarak kazandırmış oluruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Güneysu Mehmet Can PEÇE

        2023-08-08 09:46:46

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