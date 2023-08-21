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        Rize'de dereye uçan kamyonetteki babaanne öldü, torunu yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 00:24
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        Rize'de dereye uçan kamyonetteki babaanne öldü, torunu yaralandı
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        Mehmet Can PEÇE/ İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin İkizdere ilçesinde kontrolden çıkıp, dereye uçan kamyonetteki Günaçar Emir (75) hayatını kaybetti, torunu Fatih Emir (25) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Kumluk mevkisinde meydana geldi. Fatih Emir yönetimindeki 61 FJ 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, 25 metreden dereye düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye inen ekipler, ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücünün babaannesi Günaçar Emir´in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Günaçar Emir´in cenazesi Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Mehmet Can PEÇE

        2023-08-22 00:23:50

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