Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de heyelan sonrası hasar tespiti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:39 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de heyelan sonrası hasar tespiti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize),(DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde heyelan sonrası tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı bina ile bitişindeki müstakil evin olduğu bölgede, hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Kent genelinde dün etkili olan sağanak, Çayeli ilçesi Yalı Mahallesi'nde heyelanlara neden oldu. Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ile Rıdvan Çomoğlu'na ait müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonrası 3 katlı bina ile bitişiğindeki müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı. Evlerini boşaltanlar, akrabalarının yanına yerleşti. Toprak kaymalarının yaşandığı bölgeye, bu sabah yeniden gelen AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı; boşaltılan evler ile çevrelerinde inceleme yapıldı. Ev sahiplerinden de bilgiler alan ekipler, incelemelerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

        'EVİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDIK'

        Heyelan sonrası evlerini boşaltıldığı anlatan Yusuf Çom, "Yarım saat boyunca yağdı. Mazgaldan taşan su, ev ve mezarlıklarımızın altını kopardı. Allah'tan yağış sürmedi. Bizimle birlikte 2 komşumuzun daha evi boşaltıldı. AFAD geldi; raporunu tuttu, bekliyoruz. Aşağıdaki komşumuz toprağın kaymaya başladığını görünce bize seslendi. Evin altında baya bir kopma olunca evi terk etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

        'KANALLAR SUYU TAŞIMADI'

        Muharrem Çom da "Yağış sonrası evi boşaltmak zorunda kaldık. Her şey bir anda oldu. Yağmur sürekli yağınca biriken sular, yoldan aşağıya inmeye başladı. Artık kanallar suyu taşımadı ve direk evden aşağıya verdi. Ardından da toprak kayması oldu. Yağmurlar sürerse, bunun devamı da gelecektir" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE

        2023-08-22 13:38:58

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Rize'de AFAD ekipleri şiddetli yağış sonrası boşaltılan evlerde inceleme ya...
        Rize'de AFAD ekipleri şiddetli yağış sonrası boşaltılan evlerde inceleme ya...
        Rize'de dereye uçan kamyonetteki babaanne öldü, torunu yaralandı
        Rize'de dereye uçan kamyonetteki babaanne öldü, torunu yaralandı
        Rize'de heyelan; 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı
        Rize'de heyelan; 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı
        Rize'de kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Rize'de kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı