Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de, özel çay fabrikasında yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:43 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de, özel çay fabrikasında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (RİZE), (DHA)RİZE´nin Güneysu ilçesinde bir özel çay fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürdü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Güneysu ilçesi Kiremit köyünde bir özel çay fabrikasının bacasında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma fabrikayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri alevlerin çatı kadını sardığı yangına müdahale ederek, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

        Yangında, dumandan etkilen kişi ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Güneysu Mehmet Can PEÇE

        2023-08-28 13:42:03

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Rize'de, 14'üncü 'Formulaz' tahta araba yarışları heyecanı
        Rize'de, 14'üncü 'Formulaz' tahta araba yarışları heyecanı
        Rize'de "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi
        Rize'de "14. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" düzenlendi
        Rize'de heyelanlar 5,5 milyon liralık zarara neden oldu
        Rize'de heyelanlar 5,5 milyon liralık zarara neden oldu
        Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 konutun nakline karar verildi
        Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 konutun nakline karar verildi
        Rize'de heyelan sonrası hasar tespiti yapılıyor
        Rize'de heyelan sonrası hasar tespiti yapılıyor
        AK Parti'li Avcı, Rize'de sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi:
        AK Parti'li Avcı, Rize'de sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi: