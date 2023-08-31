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        Rize'de şelalede tehlikeli serinlik

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:51 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:52
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        Rize'de şelalede tehlikeli serinlik
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        Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), (DHA)RİZE'nin Güneysu ilçesinde, sıcaktan bunalanlar, Katarahte Şelalesi'nde ıslak kayalardan tırmanıp ulaştıkları zirveden, tehlikeye aldırış etmeden dereye atlayıp yüzerek serinledi.

        Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı kentte sıcaktan bunalan gençler, Güneysu ilçesi Kiremit köyündeki derede serinliyor. Derede yaklaşık 10 metre yüksekliğinde Katarahte Şelalesi'ne gelenler, ıslak kayalardan tırmanıp tehlikeye aldırış etmeden atlayış yaparak yüzdü.

        'KORKUYLA YÜZLEŞİYORUZ'

        Gençlerden Ramazan Yılmaz, "Çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok, biz böyle serinliyoruz. Ben 10 senedir burada yüzüyorum. Burayı denizden daha iyi buluyoruz. Buradan atlamak cesaret gerektiren bir şey. Biz, burada 'Korkuyla yüzleşiyoruz' diyelim. Burada atlamanın bir yöntemi var, ayağını çok dikkatli basman gerekiyor. Kayıp kafanı taşa vurabilirsin" diye konuştu.

        'TEHLİKELİ AMA ADRENALİNİ SEVİYORUZ'

        Metrelerce yükseklikten kendini derenin serin sularına bırakan Fatih Peçe de "Suyu da hesaba katarsan, burası 15 metre yüksekliğinde. Tehlikeli ama adrenalini seviyoruz. Deniz suyu tuzlu olduğu için dere suyu bize daha cazip geliyor. Hem denizden daha soğuk oluyor. Yağmur yağmadığı zamanlarda her gün burada yüzüyoruz. Tabii buradan atlamanın riskleri de var" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Güneysu Mehmet Can PEÇE

        2023-08-31 13:51:00

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