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        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

        RİZE'ninyüksekkesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Huser ve Palovit yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:50
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        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
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        RİZE'ninyüksekkesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Huser ve Palovit yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Huser ve Palovit yaylaları beyaza büründü. Kar yağışı sonrası yeşilliklerin beyaz örtülü ile kaplanması, görsel şölen oluşturdu. Yağışların 2 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

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