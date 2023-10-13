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        Rize'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        RİZE'de,karşı yönlerden gelen otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 22:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 22:05
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        Rize'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        RİZE'de,karşı yönlerden gelen otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu Osman Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Harun Aslıyüksek (31) yönetimindeki 53 ACM 930 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen M.K yönetimindeki 53 HP 098 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Aslıyüksek yola savrulurken, ihbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Harun Aslıyüksek'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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