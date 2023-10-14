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        Rize´de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

        RİZE'de,karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Harun Aslıyüksek'in (31) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı..

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:30
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        Rize´de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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        RİZE'de,karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Harun Aslıyüksek'in (31) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı..

        Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Osman Kurtuluş Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Harun Aslıyürek'in kullandığı 53 ACM 930 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen M.K yönetimindeki 53 HP 098 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havaya sıçrayan motosiklet sürücüsü Aslıyüksek, metrelerce yükseklikten yola düştü. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Harun Aslıyüksek´in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaza, bölgedeki bir işyerini güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; Ardeşen ilçesinden Çamlıhemşin ilçesine doğru seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Harun Aslıyüksek´in karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı ve metrelerce yüksekliğe fırlayarak yere düştüğü görüldü.  Ardeşen'de bir şirkette çalıştığı öğrenilen Aslıyüksek´in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verilecek. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün ise hastanede tedavisi sürüyor.

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