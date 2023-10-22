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        Rize'de yayla dönüş yolunda 'çığ' tehlikesi

        RİZE'ninÇamlıhemşinilçesine bağlı denizden 2 bin 850 metre yüksekteki Kavrun Geçidi'nde kar yağışı, yollarda irili ufaklı çığa neden oldu. Hayvanları ile yaylalardan dönenler, zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:45
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        Rize'de yayla dönüş yolunda 'çığ' tehlikesi
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        RİZE'ninÇamlıhemşinilçesine bağlı denizden 2 bin 850 metre yüksekteki Kavrun Geçidi'nde kar yağışı, yollarda irili ufaklı çığa neden oldu. Hayvanları ile yaylalardan dönenler, zor anlar yaşadı.

        Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Kar yağışı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı denizden 2 bin 850 metre yüksekteki Kavrun Geçidi'nde yollarda irili ufaklı çığa neden oldu. Yazın hayvanları ile köylerden yaylaya göç edip, havaların soğuması ile dönüş yoluna geçen yöre sakinleri ise çığın kapattığı yollarda zor anlar yaşadı. Yamaçtan kopup yola düşen çığa saplanan araçlarını kendi imkanları ile çıkartan bölge halkı, çığ tehlikesinin sürmesi nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

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