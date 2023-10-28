Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından

SüperLig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kendi sahasında hiç kaybetmemiş bir Rizespor'la oynadık. Bu maçı hedef almış, hafta içi bu maça hazırlanmış bir takım vardı. Üst üste oynadığımız zorlu 2 maç ardından konsantrasyonu zor bir maç olacağını düşünüyorduk, nitekim böyle oldu. Birçok pozisyonumuzda özellikle ceza sahasına yaklaştığımız yerlerde hem bizim bireysel hatalarımız hem de rakibimizin savunmasının güçlü bir şekilde var olması bizim net gol pozisyonlarımız engelledi. İkinci yarı attığımız gol ve devamında hem bizim hem de rakibimizin pozisyonları vardı. Genel olarak baktığımızda bizim için kazanmak çok önemliydi. 9 maç üst üste kazandık. Bu 6 deplasmanın da 5'ini gol yemeden bitirdik. Bu anlamda bu bizim için değerli. Ben Rizespor'u da oynadığı oyun için tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar çok mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR KARŞILAŞMALARI DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Hafta boyunca zorlu maçlar oynadıklarını ifade eden Buruk, "Şampiyonlar Lig'i maçları çok zor geçiyor. Sonunda bu kazanma serimizi sürdürmek bizim için çok önemliydi. İki tarafta da yarışıyoruz. İki tarafta da zorlu karşılaşmalar oynuyoruz. Rizespor deplasmanı da bu anlamda zorlu bir maç oldu. Bir yandan maç oynuyoruz, bir yandan da kazanmaya çalışıyoruz. Bunu daha iyisine çıkmamız gerekiyor. Bugünkü performansımız ortalama bir maç performansımızdı. Bu tür karşılaşmaları daha iyi oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İCARDİ'NİN KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞMESİ UZUN SÜRE ALACAK"

İcardi'nin iğne ile maça çıkması hakkında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "İğne ile oynadıktan sonra süresi fark etmiyor. Bu maçı başlayıp bitirebiliyor. İyileşme süresini kendiliğinden beklersek, uzun bir süre alabilecek. O yüzden şu anda maçı oynuyor. Antrenmanları takımdan ayrı yapıyor. Sadece maç günleri iğne olup maça çıkmaya çalışıyor. Onun içine zor ama Galatasaray için çok fedakarca davranarak takımında ne kadar değer verdiğini, oynamayı ne kadar sevdiğini gösteriyor. Milli takım arası onun için bir dinlenme fırsatı olabilir" diye konuştu.

İLHAN PALUT: OYUNCULARIMIN OYUN DİSİPLİNİNDEN, İSTEKLERİNDEN, ARZULARINDAN MEMNUNUM

Şansız bir gol yediklerini ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçtan önce gerçekleşmesini öngördüğümüz birçok sekans gerçekleşti. Galatasaray biraz daha öndeydi. Burada sağlam bir karşılama ve ikili mücadele kazançları bize çok büyük alanlar, geçiş imkanları sağlayacaktı. Burada son pas tercihleri, zamanlamaları, şut, pas karaları ile bu alanları daha net kullanmamızı bir şekilde engellediler. İkinci yarıda benzer bir şekilde başladı. Aslında oyunun dakika dakika bizim tarafa döneceğini düşünürken şansız bir gol yedik. Bu maç adına kırılma anıydı. Şaşkınlık süresinden sonra tekrar maça ortak olmak istedik. Riskler aldık. Bir şekilde maç 1-0 bitti. Bugün ben oyuncularımın oyun disiplininden, isteklerinden, arzularından memnunum. O kadar geniş alanlar yakaladık ki oynamaya çalıştık. Uzun topları gereksiz ileri attık. Acelecilik bazen bize erken top kayıpları yaşattı. Bugünkü mücadeleyi standart olarak almamız lazım. Bunun altında rakip kim olursa olsun mücadele etmemiz lazım. Rakip kim olursa olsun kaybetmez üzücü. Bugün üzgünüz ama yarından itibaren hazırlanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okan Buruk'un açıklamaları

- İlhan Palut'un açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2023-10-28 22:41:46