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        Bakan Aşkın Bak: İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak

        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gazze'de Filistinli Müslümanlar üzerinde yapılan bu soykırımı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyayı bu vahşeti durdurmaya davet ediyoruz. İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:25
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        Bakan Aşkın Bak: İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak
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        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gazze'de Filistinli Müslümanlar üzerinde yapılan bu soykırımı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyayı bu vahşeti durdurmaya davet ediyoruz. İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak" dedi.

        Kentte Ardeşen Belediyesi´nce 4'üncü Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali, düzenlendi. İlçe stadında organize edilen festivale 30 atmacacı katıldı. Festivalde sarı, kızıl, kara ve beyaz türden atmacalar güzellik ve beceri kategorilerinde yarıştı. Yarışmalarda derece alan atmaca sahiplerine kupa verildi. Festivali, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

        Yüzyıllardır süren geleneğin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Öncelikle bugün burada güzel bir gelenek için toplandık. Daha önce de bu bölgemizin insanları geçmişten beri kuş avcılığı geleneğini devam ettiriyor. Bu güzel kültür ve doğa ile bir arada olmak, yüzyıllardır devam eden bir geleneği sürdürmemiz çok önemli. İnsanların, doğa ve avcılığa olan merakları var. Burada bu geleneği devam ettirmek için biz de buradayız" dedi.

        `İNŞALLAH ZALİMLER DEĞİL MAZLUMLAR KAZANACAK´

        Gazze´deki şiddetin bir an önce sonlandırması gerektiğini de aktaran Bakan Bak, "Burada bir festival yapıyoruz ama Gazze'deki süreç bizi üzüyor. Gazze'de yaşanan insanlık vahşetini lanetliyoruz. Gazze'de Filistinli Müslümanlar üzerinde yapılan bu soykırımı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyayı bu vahşeti durdurmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada uluslararası diplomasi yürütüyor. İnşallah zalimler değil mazlumlar kazanacak" diye konuştu.

        `YIRTICI BİR KUŞA BAKMAK ÇOK GÜZEL BİR HİS´

        Atmacasıyla yarışmaya katılan 12 yaşındaki Arda Ergüven de "Ben becerisi olmayan hiçbir kuşa isim takmam. Güzellik olarak benim atmacam güzel ama biraz boyu kısa. Ben, 3 yaşında babamdan öğrenerek bu hallere kadar geldim. Anne ve babamız bize nasıl bakıyorsa bizde bu atmacaya böyle bakıyoruz. Yırtıcı bir kuşa bakmak çok güzel bir his. Zaten besleye besleye zamanla bana da alışıyor" ifadelerini kullandı.

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