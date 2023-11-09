Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de ambulans, otomobile çarptı: 6 yaralı

        RİZE´ninDerepazarı ilçesinde, ambulansın otomobile arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de ambulans, otomobile çarptı: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE´ninDerepazarı ilçesinde, ambulansın otomobile arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu´nda meydana geldi. Trabzon´dan Rize istikametine ilerleye Ercan Sağlam yönetimindeki 61 BM 248 plakalı ambulans, kavşaktan ilçe merkezine girmek isteyen Hızır Eskit yönetimindeki 53 ACF 077 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi ile ambulanstaki 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!
        TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın
        Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın
        Brand Week Istanbul'da 'Kızılcık Şerbeti' oturumu
        Brand Week Istanbul'da 'Kızılcık Şerbeti' oturumu
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?

        Benzer Haberler

        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Rize'de yürüme güçlüğü nedeniyle 16 yıldır görüşemeyen kardeşler hastanede...
        Rize'de yürüme güçlüğü nedeniyle 16 yıldır görüşemeyen kardeşler hastanede...
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        İsrail menşeli ürünü iade eden çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi görd...
        İsrail menşeli ürünü iade eden çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi görd...
        Küçük çocuğun İsrail boykotu, market kamerasında
        Küçük çocuğun İsrail boykotu, market kamerasında