Rize'de ambulans, otomobile çarptı: 6 yaralı

RİZE´ninDerepazarı ilçesinde, ambulansın otomobile arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu´nda meydana geldi. Trabzon´dan Rize istikametine ilerleye Ercan Sağlam yönetimindeki 61 BM 248 plakalı ambulans, kavşaktan ilçe merkezine girmek isteyen Hızır Eskit yönetimindeki 53 ACF 077 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi ile ambulanstaki 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.