Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de üniversitelerden kıyı temizliği

        RİZE'deRecepTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), İyidere Kaymakamlığı, İyidere Belediyesi ve Su Ürünleri Fakültesi Deniz Elçileri Topluluğu'nca, plajda kıyı temizliği yaptı. 1 saatlik çalışmanın ardından kıyıdan, 35 poşet çöp çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de üniversitelerden kıyı temizliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'deRecepTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), İyidere Kaymakamlığı, İyidere Belediyesi ve Su Ürünleri Fakültesi Deniz Elçileri Topluluğu'nca, plajda kıyı temizliği yaptı. 1 saatlik çalışmanın ardından kıyıdan, 35 poşet çöp çıkartıldı.

        RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi, İyidere Kaymakamlığı, İyidere Belediyesi ve Deniz Elçileri Topluluğu'nca Sarayköy Plajı'nda, kıyı temizliği adına çöp toplama etkinliği düzenledi. Kıyıdaki kapak, pet şişe ve tek kullanımlık plastikleri poşetlere dolduran doğaseverler, 1 saatlik temizlik sonrası 35 poşet çöp çıkardı. Etkinlikte toplanıp, poşetlenen çöpler, belediye ekiplerine teslim edildi.

        'BUNLARIN BİRÇOĞU KANSEROJEN MADDE'

        Tek kullanımlı plastik atıklarının her geçen yıl arttığını dile getiren RTEÜ Su Ürünleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, "Her sene burada en çok bulduğum şey; artan miktarda tek kullanımlık plastikler. Bugün de burada özellikle pet şişe ve gıda ambalajlarını gördünüz. Ve hepsi parçalanma eğilimindeler. Bu elimde görmüş olduğunuz köpükler de bu plajda, her zaman bulduğumuz plastikler. Bir tane köpük obje denize girdiği andan itibaren, binlerce hatta on bin parçaya ayrılıyor. Ve maalesef plastiğin denize ait olamamasının fiziksel etkisinin yanı sıra kimyasal içeri çok büyük bir tehdit. Bunların birçoğu kanserojen madde. Denize ne gönderirsen onlar da bize besin zinciri olarak geri dönüyor. Yaptığımız araştırmalar; dereler yolu ile irili ufaklı birçok çöpün, Karadeniz'e ulaştığını gösteriyor. Bu deniz; bir taşım kapasitesi var. Denizdeki bu çöpler parçalanmaya, içerisindeki kimyasalları suya bırakmaya, canlılar ile etkileşime girmeye devam edip, sofralarımıza dönecekler" dedi.

        'DENİZDE OLAMAYACAK ŞEYLER BULDUM'

        Etkinliğe katılan Polat Balcı, "Bu denizin bu kadar pis olabileceğini düşünmüyordum. Kıyıda çok saçma şeyler buldum. Bunlar, şırınga, iğne; denizde olamayacak şeyler buldum. Bu plajın ve denizin bu kadar kirliği olabileceğini düşünmüyordum. İnsanlar dikkatli olsun. Çöplerini yanlarında taşısınlar" diye konuştu.

        Deniz Elçileri Topluluğu lideri Seda Nur Uğur ise "Biz daha çok denizel kirliği hedefliyoruz. İnsanlar bilinçsizce her yere çöp atıyor. Bu çöpler, denize ulaşıyor. Bu plastikler ve çöpler, balıklar yolu ile bize kadar ulaşıyor. Bizim asıl hedefimiz; bir insanın yere çöp atarken 3 kere düşünmesini sağlamak. Eğer çöp kutusunu bulmak yerine direkt yere atarsak, bu bize ve çevremize büyük zarar veriyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Rize'de kıyı temizliğinde 200 kilo atık toplandı
        Rize'de kıyı temizliğinde 200 kilo atık toplandı
        Rize Devlet Hastanesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor
        Rize Devlet Hastanesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor
        Rize'de 'kaçakçılık' operasyonu: 16 gözaltı
        Rize'de 'kaçakçılık' operasyonu: 16 gözaltı
        Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rizespor - İstanbulspor maçının ardından
        Rizespor - İstanbulspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-İstanbulspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-İstanbulspor maçının ardından