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        31 yıl hapisle aranan hükümlü 2 Kalaşnikof ile yakalandı

        RİZE'deçeşitlisuçlardan hakkında 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M. (56), yakalandı. Evde yapılan aramada 2 Kalaşnikof, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Polisin baskını, kamerada yer aldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:20
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        31 yıl hapisle aranan hükümlü 2 Kalaşnikof ile yakalandı
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        RİZE'deçeşitlisuçlardan hakkında 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M. (56), yakalandı. Evde yapılan aramada 2 Kalaşnikof, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Polisin baskını, kamerada yer aldı. 

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Pazar ilçesinde aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, hakkında 31 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M.'nin adresine baskın yaptı. Z.M. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.M., işlemleri sonrası cezaevine konuldu. Ekiplerin baskın anları da polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polislerce kapısı kırılarak girilen evde, dolaba saklı halde paketlenmiş silahların bulunması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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