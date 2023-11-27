Rize'de dalgalar kara yoluna ulaştı
RİZE´deetkili olan fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.
RİZE´deetkili olan fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Doğu Karadeniz´de dün gece başlayan ve devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili fırtına nedeniyle Karadeniz´de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu´na ulaştı. Yer yer su birikintileri ve göllenmelerin oluştuğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
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