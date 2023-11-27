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        Rize'de dalgalar kara yoluna ulaştı

        RİZE´deetkili olan fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:40
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        Rize'de dalgalar kara yoluna ulaştı
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        RİZE´deetkili olan fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Doğu Karadeniz´de dün gece başlayan ve devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili fırtına nedeniyle Karadeniz´de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu´na ulaştı. Yer yer su birikintileri ve göllenmelerin oluştuğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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