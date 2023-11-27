Rize'de dalgalar kara yoluna ulaştı RİZE´deetkili olan fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

RİZE´deetkili olan fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Doğu Karadeniz´de dün gece başlayan ve devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili fırtına nedeniyle Karadeniz´de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu´na ulaştı. Yer yer su birikintileri ve göllenmelerin oluştuğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı.