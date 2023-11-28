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        Rize'de odun toplamaya gittiği sahilde fırtınada kaybolan kadın aranıyor

        RİZE'de,odun toplamak için gittiği sahil kenarında, fırtına nedeniyle dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar (52) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalarda Bekar'a ait olduğu değerlendirilen çizmenin teki bulundu. Kayıp kadını, kıyıda arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:15
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        Rize'de odun toplamaya gittiği sahilde fırtınada kaybolan kadın aranıyor
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        RİZE'de,odun toplamak için gittiği sahil kenarında, fırtına nedeniyle dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar (52) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalarda Bekar'a ait olduğu değerlendirilen çizmenin teki bulundu. Kayıp kadını, kıyıda arama çalışmaları sürüyor.

        Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, öğle saatlerinde odun toplamak için geldiği sahil kenarında kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, sahile inmiş olabileceği ihtimalleriyle, dün gece bölgede çalışma başlattı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, bu sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Sahil kenarında yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizmenin teki bulundu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dalgalar dolayısıyla denizde arama yapamazken, kayıp kadın karadan da gözlemle aranıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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