Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarından 3´üncü gün (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarından 3´üncü gün (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SONGÖRÜNTÜLERİKAMERADA

        Rize´nin Ardeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar´ın (52) sahile inmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Arama çalışmaları süren kadının, sırtındaki çuvalla, sahil yolunun karşına geçtiği anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde park halindeki araçlar arasından çıkan kadının, yürüyerek sahile geçmek için yolun karşısına yöneldiği anlar yer aldı.

        ARAMALAR SÜRÜYOR

        Rize Valiliği´nce yapılan duyuruda bölgede toplam 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot, 10 araç ile arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Havadan, karadan ve denizden süren aramalara Rize Emniyet Müdürlüğü´nün `kurbağa adam' olarak bilinen su altı polisleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizesporlu Benhur Keser'den Başakşehir maçı öncesi değerlendirme:
        Çaykur Rizesporlu Benhur Keser'den Başakşehir maçı öncesi değerlendirme:
        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarından 3´üncü...
        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarından 3´üncü...
        Rize'de minibüs ve otomobil çarpıştı; 2'si ağır 4 yaralı
        Rize'de minibüs ve otomobil çarpıştı; 2'si ağır 4 yaralı
        Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Rize'de odun toplamaya gittiği sahilde fırtınada kaybolan kadın aranıyor (2...
        Rize'de odun toplamaya gittiği sahilde fırtınada kaybolan kadın aranıyor (2...
        Rize'de fırtınada denize sürüklenen kamyonet vinç yardımıyla çıkartıldı
        Rize'de fırtınada denize sürüklenen kamyonet vinç yardımıyla çıkartıldı