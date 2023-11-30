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        Köpekten kaçarken düşen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        RİZE´ninPazar ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpekten kaçarken başka bir köpeğe takıp düşen Eyüp Ş. (12), bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başından yaralanan Eyüp Ş. hastaneye kaldırılırken, olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:00
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        Köpekten kaçarken düşen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        RİZE´ninPazar ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpekten kaçarken başka bir köpeğe takıp düşen Eyüp Ş. (12), bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başından yaralanan Eyüp Ş. hastaneye kaldırılırken, olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Pazar İmam Hatip Ortaokulu 8´inci sınıf öğrencisi Eyüp. Ş., arkadaşıyla ilçe merkezindeki Demokrasi Meydanı´ndan geçerken başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekten kaçan çocuk, önüne çıkan bir başka köpeğe çarpıp, düştü. Başından yaralanan Eyüp Ş., bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son arda kurtuldu. Eyüp Ş.´yi fark eden sürücü, son anda fren yaptı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Eyüp Ş., çağırılan ambulansla Pazar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyüp Ş.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, ilçedeki başıboş köpeklerden rahatsız olduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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